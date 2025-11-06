Subsidio DS1: Cómo postular a la casa propia y los requisitos que debes cumplir - Chilevisión

El beneficio ayuda a familias que no cuentan con vivienda propia para adquirir una propiedad nueva o usada

El Subsidio DS1 es una ayuda económica que entrega el Estado para las familias que todavía no cuentan con vivienda propia pero tiene capacidad de ahorro.

La propiedad puede ser nueva o usada, con valor máximo de hasta 1.100 Unidades de Fomento ($43.000.000 aproximadamente) y se debe acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF).

Hay que tener en consideración que en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio de la vivienda no debe superar las 1.200 UF.

Plazos y cómo postular al Subsidio DS1

Postulación automática: desde el 18 al 28 de noviembre de 2025.

Quienes postularon en el primer llamado del 2025 y no fueron seleccionados, acceden de forma automática a esta instancia.

Postulación en línea: del 19 al 28 de noviembre de 2025.

Postula de manera online ingresando con tu ClaveÚnica a www.minvu.cl.

Postulación vía formulario de atención ciudadana: entre el 21 y el 28 de noviembre de 2025.

Habilitada solo para quienes no hayan podido postular de forma automática o en línea.

Requisitos para postular

Para acceder al Subsidio DS1 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 18 años de edad .

. Tener cédula de identidad vigente . Si eres extranjero debes presentar tu cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva.

. Si eres extranjero debes presentar tu cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva. Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF) , el que debía estar depositado y reflejado como saldo disponible en tu cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de abril de 2025. A partir de esa fecha no puedes efectuar giros en la cuenta.

, el que debía estar depositado y reflejado como saldo disponible en tu cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de abril de 2025. A partir de esa fecha no puedes efectuar giros en la cuenta. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 60%. Los adultos mayores podrán pertenecer hasta el tramo del 90%.

Además, la familia del postulante debe complir con lo siguiente: