Subsidio DS1: Cómo postular a la casa propia y los requisitos que debes cumplir - Chilevisión

El beneficio ayuda a familias que no cuentan con vivienda propia para adquirir una propiedad nueva o usada
El Subsidio DS1 es una ayuda económica que entrega el Estado para las familias que todavía no cuentan con vivienda propia pero tiene capacidad de ahorro.
La propiedad puede ser nueva o usada, con valor máximo de hasta 1.100 Unidades de Fomento ($43.000.000 aproximadamente) y se debe acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF).
Hay que tener en consideración que en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio de la vivienda no debe superar las 1.200 UF.
Quienes postularon en el primer llamado del 2025 y no fueron seleccionados, acceden de forma automática a esta instancia.
Postula de manera online ingresando con tu ClaveÚnica a www.minvu.cl.
Habilitada solo para quienes no hayan podido postular de forma automática o en línea.
Para acceder al Subsidio DS1 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Además, la familia del postulante debe complir con lo siguiente: