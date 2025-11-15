Aprende cómo doblar el voto correctamente en tres pasos para estas Elecciones 2025 - Chilevisión

Cómo doblar el voto es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos al momento de dirigirse a las urnas. Es por eso que a continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente en tres pasos.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, instancia en la que los ciudadanos del país elegirán al próximo presidente de la República, futuros diputados y, en algunas regiones, a futuros senadores.

Es por eso que una de las principales preocupaciones durante estos comicios es cómo serán los votos y cuál es la forma de doblarlos correctamente.

A continuación te mostramos cómo doblar el voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Elecciones 2025: Cómo doblar el voto este domingo en tres pasos

El Servicio Electoral (Servel) ha emitido un instructivo para saber cómo doblar el voto antes de ingresarlo a la urna:

Doblar el voto dos o tres veces de izquierda a derecha . Luego, doblarlo dos o tres veces de abajo hacia arriba hasta formar un rectángulo. Pegar con el adhesivo de Servel que será entregado por los vocales en la respectiva mesa.



Finalmente, cabe detallar que la pestaña del folio con números debe quedar fuera del doblez.

Cómo serán los votos este domingo 16 de noviembre

Tomando en cuenta que este domingo se votará por más de un cargo, a continuación te mostramos cómo serán los dos votos que estarán en cada mesa de los locales de votación y en qué regiones tendrán un tercero para escoger senadores.

1. Voto Elección Presidente de la República.

2. Voto Elección de Parlamentarios.

En el caso de senadores, las únicas regiones del país que tendrán este tercer voto son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.