 Aprende cómo doblar el voto correctamente en tres pasos para estas Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Este mensaje de Ricardo Montaner no es para los chilenos que votan este domingo Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no votar este domingo? AHORA | Grave accidente deja al menos un muerto y tres lesionados en Lagunillas “La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/11/2025 12:56

Aprende cómo doblar el voto correctamente en tres pasos para estas Elecciones 2025

Cómo doblar el voto es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos al momento de dirigirse a las urnas. Es por eso que a continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente en tres pasos.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, instancia en la que los ciudadanos del país elegirán al próximo presidente de la República, futuros diputados y, en algunas regiones, a futuros senadores. 

Es por eso que una de las principales preocupaciones durante estos comicios es cómo serán los votos y cuál es la forma de doblarlos correctamente.

A continuación te mostramos cómo doblar el voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Elecciones 2025: Cómo doblar el voto este domingo en tres pasos

El Servicio Electoral (Servel) ha emitido un instructivo para saber cómo doblar el voto antes de ingresarlo a la urna: 

    1. Doblar el voto dos o tres veces de izquierda a derecha.
    2. Luego, doblarlo dos o tres veces de abajo hacia arriba hasta formar un rectángulo.
    3. Pegar con el adhesivo de Servel que será entregado por los vocales en la respectiva mesa.

Finalmente, cabe detallar que la pestaña del folio con números debe quedar fuera del doblez.

Cómo serán los votos este domingo 16 de noviembre 

Tomando en cuenta que este domingo se votará por más de un cargo, a continuación te mostramos cómo serán los dos votos que estarán en cada mesa de los locales de votación y en qué regiones tendrán un tercero para escoger senadores. 

1. Voto Elección Presidente de la República.

2. Voto Elección de Parlamentarios.

En el caso de senadores, las únicas regiones del país que tendrán este tercer voto son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Lo último

Lo más visto

Elecciones 2025: Lo que NO debes hacer al sufragar si no quieres ser detenido

Este domingo millones de ciudadanos deberán acudir obligatoriamente a las urnas. A continuación te detallamos lo que no debes hacer al ir a votar en estas Elecciones 2025.

15/11/2025

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Este domingo 16 de noviembre se desarrollarán las Elecciones 2025 y quienes hayan sido seleccionados como vocales de mesa en la nómina final deberán cumplir obligatoriamente. A continuación te detallamos qué ocurre en caso de no asistir.

15/11/2025

La insultó y descalificó: Paty Maldonado ataca a Inna Moll y exige su renuncia de Miss Universo

La panelista se mostró indignada con la actual Miss Chile luego de que se viralizara un polémico video de TikTok en el que simulaba consumir drogas.

15/11/2025

“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

15/11/2025