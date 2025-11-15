Aprende cómo doblar el voto correctamente en tres pasos para estas Elecciones 2025 - Chilevisión

Cómo doblar el voto es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos al momento de dirigirse a las urnas. Es por eso que a continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente en tres pasos.
Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, instancia en la que los ciudadanos del país elegirán al próximo presidente de la República, futuros diputados y, en algunas regiones, a futuros senadores.
Es por eso que una de las principales preocupaciones durante estos comicios es cómo serán los votos y cuál es la forma de doblarlos correctamente.
A continuación te mostramos cómo doblar el voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.
El Servicio Electoral (Servel) ha emitido un instructivo para saber cómo doblar el voto antes de ingresarlo a la urna:
Finalmente, cabe detallar que la pestaña del folio con números debe quedar fuera del doblez.
Tomando en cuenta que este domingo se votará por más de un cargo, a continuación te mostramos cómo serán los dos votos que estarán en cada mesa de los locales de votación y en qué regiones tendrán un tercero para escoger senadores.
En el caso de senadores, las únicas regiones del país que tendrán este tercer voto son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.