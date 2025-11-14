 ¿Habrá Ley Seca por las elecciones 2025? Esto dice la nueva normativa vigente - Chilevisión
Minuto a minuto
Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación” “Quedamos estupefactos”: El detalle que destapó que amigo de piloto fallecido usó tarjetas tras su muerte “Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió” Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 15:08

¿Habrá Ley Seca por las elecciones 2025? Esto dice la nueva normativa vigente

En esta elección presidencial y parlamentaria se aplicará modificaciones relevantes respecto a la restricción de venta de alcohol durante la jornada de votación.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentariasdonde se elegirá al próximo presidente de Chile, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Como en cada elección, unas de las dudas es cómo funcionará el comercio es día y si se aplicará la denominada Ley seca.

Ley seca: Cómo funcionará el comercio en las elecciones

En el marco de las elecciones 2025, la denominada Ley Seca no corre durante el fin de semana en que se llevarán a cabo los sufragios, por lo que no estará prohibida la venta de alcohol. 

Esto, debido a que la norma fue derogada en las pasadas elecciones municipales del 2024, por lo que ahora se pueden comprar bebidas alcohólicas en plena jornada de asistencia a las urnas.

¿De cuánto será la multa por el voto obligatorio?

La multa para quienes no cumplan con el voto obligatorio en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir, quienes estén habilitados para ejercer su voto y no vayan a sufragar, tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000, aproximadamente. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió”

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

14/11/2025

Camila Andrade cuenta por primera vez que sufre una delicada enfermedad: “Fue un balde de agua fría”

En entrevista con Podemos Hablar, la modelo habló de su nuevo "renacer" pese a que hace seis meses recibió un complejo diagnóstico de salud.

14/11/2025

Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

14/11/2025

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

14/11/2025