¿Habrá Ley Seca por las elecciones 2025? Esto dice la nueva normativa vigente - Chilevisión

En esta elección presidencial y parlamentaria se aplicará modificaciones relevantes respecto a la restricción de venta de alcohol durante la jornada de votación.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se elegirá al próximo presidente de Chile, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Como en cada elección, unas de las dudas es cómo funcionará el comercio es día y si se aplicará la denominada Ley seca.

Ley seca: Cómo funcionará el comercio en las elecciones

En el marco de las elecciones 2025, la denominada Ley Seca no corre durante el fin de semana en que se llevarán a cabo los sufragios, por lo que no estará prohibida la venta de alcohol.

Esto, debido a que la norma fue derogada en las pasadas elecciones municipales del 2024, por lo que ahora se pueden comprar bebidas alcohólicas en plena jornada de asistencia a las urnas.

¿De cuánto será la multa por el voto obligatorio?

La multa para quienes no cumplan con el voto obligatorio en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir, quienes estén habilitados para ejercer su voto y no vayan a sufragar, tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000, aproximadamente.