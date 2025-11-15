 Ahora es obligatorio: Hasta qué hora puedo votar en las Elecciones 2025 - Chilevisión
15/11/2025 09:51

Ahora es obligatorio: Hasta qué hora puedo votar en las Elecciones 2025

Según el Servel, las mesas receptoras de votos deben estar abiertas desde las 08:00 para recibir a los chilenos y chilenas que elegirán al próximo presidente o presidenta de la República.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este domingo 16 de noviembre se vivirán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en las que la ciudadanía tendrá que ir en masa a las urnas a manifestar su voto. 

En los comicios el electorado tendrá que elegir al próximo presidente o presidenta y también a su representante para Cámara de Diputados y la mitad del Senado, según la región que corresponda. 

Hay que considerar también que para estas elecciones el voto es obligatorio, por lo que  deben votar todos los chilenos y chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

¿Hasta qué hora se puede votar en las Elecciones 2025?

De acuerdo a lo que informó el Servicio Electoral de Chile (Servel) para las Elecciones 2025 de este domingo 16 de noviembre, las mesas de votación funcionarán desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

Eso sí, hay que tener en consideración que si la hora de cierre oficial de mesas todavía quedan personas esperando por ejercer su voto dentro del local de votación, estas pueden ejercer su derecho a voto de forma regular.

Para evitar que alguien se quede sin ejercer su voto o casos como largas filas y extensos tiempos de espera, se recomienda revisar con anticipación el local asignado. 

