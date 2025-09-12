Servel definió orden los candidatos para las Elecciones 2025: Así quedó la papeleta de votación - Chilevisión

Los ocho aspirantes a La Moneda recibieron el número que ocuparán en la papeleta de votación del próximo domingo 16 de noviembre.

Este viernes el Servel realizó el sorteo para definir el orden en que aparecerán en la papeleta de votación los candidatos presidenciales en las Elecciones 2025.

Para esta ocasión son ocho los aspirantes a La Moneda que lograron inscribirse en el plazo establecido por ley.

Se trata de Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harol Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 están fijadas para el próximo domingo 16 de noviembre. En caso de haber segunda vuelta, se realizaría el domingo 14 de diciembre.

Orden de los candidatos en la papeleta para las Elecciones 2025

De acuerdo al sorteo realizado por el Servel, el orden de los candidatos presidenciales en la papeleta de votación quedó de la siguiente manera: