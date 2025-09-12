 Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores - Chilevisión
Minuto a minuto
“Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco Servel definió orden los candidatos para las Elecciones 2025: Así quedó la papeleta de votación Vecinos escucharon “explosión”: Incendio de gran magnitud consume recinto municipal de Cerro Navia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 09:19

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

Publicado por CHV Noticias

A menos de una semana de que comiencen las celebraciones diciocheras en nuestro país, el Ministerio de Hacienda confirmó los días en que se hará efectivo el esperado aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público.

El beneficio consiste en un aporte monetario que se entrega únicamente durante el mes de septiembre y la ley establece que es una obligación para los trabajadores públicos y pensionados. 

Ingresos extras que buscan contribuir a que las personas puedan disfrutar la semana festiva. A continuación te detallamos los montos y cuándo se pagará el aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores públicos. 

Aguinaldo Fiestas Patrias: ¿cuándo se paga? 

De acuerdo a lo señalado por Hacienda, los días de pago variarán dependiendo de la fecha en la que los trabajadores reciben su sueldo

  • Quienes reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes, recibirán su aguinaldo el martes 16 de septiembre.
  • Quienes reciben sus remuneraciones el día 24, recibirán su aguinaldo el miércoles 17 de septiembre.

Montos del Aguinaldo Fiestas Patrias

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varían según el sueldo del beneficiario público

  • Si es igual o inferior a $1.025.622, el aguinaldo será de $88.667.
  • Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552
Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025