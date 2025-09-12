Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores - Chilevisión

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

A menos de una semana de que comiencen las celebraciones diciocheras en nuestro país, el Ministerio de Hacienda confirmó los días en que se hará efectivo el esperado aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público.

El beneficio consiste en un aporte monetario que se entrega únicamente durante el mes de septiembre y la ley establece que es una obligación para los trabajadores públicos y pensionados.

Ingresos extras que buscan contribuir a que las personas puedan disfrutar la semana festiva. A continuación te detallamos los montos y cuándo se pagará el aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores públicos.

Aguinaldo Fiestas Patrias: ¿cuándo se paga?

De acuerdo a lo señalado por Hacienda, los días de pago variarán dependiendo de la fecha en la que los trabajadores reciben su sueldo:

Quienes reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes , recibirán su aguinaldo el martes 16 de septiembre.

, recibirán su aguinaldo el Quienes reciben sus remuneraciones el día 24, recibirán su aguinaldo el miércoles 17 de septiembre.

Montos del Aguinaldo Fiestas Patrias

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varían según el sueldo del beneficiario público: