Acaba plazo para acreditar cargas: Así puedes aumentar el monto del Aguinaldo de Navidad 2025 - Chilevisión

El Estado entrega este beneficio para apoyar a las familias que deben incurrir en gastos adicionales durante esta época del año. Revisa cómo inscribir en el sistema a todas tus cargas para obtener más dinero.

El fin de año está a la vuelta de la esquina y con ello, también festividades como Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, considerando el alza en los gastos que se producen en esta época, es que el Estado entrega el Aguinaldo de Navidad a un sector importante de la población.

En concreto, el beneficio monetario está destinado a los trabajadores y trabajadoras del sector público, además de los pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), como medida paliativa para los costos asociados a las fiestas.

Actualiza tus cargas para recibir más dinero

Si bien el aguinaldo tiene establecido un monto fijo, este puede aumentar según las cargas que tengas asociadas. Para ello, tienes hasta el domingo 30 de noviembre para actualizar tus cargas familiares en el Instituto de Previsión Social. Revisa los montos a continuación.

El monto base del Aguinaldo de Navidad 2025 es de $29.055. Aumentará en $16.415 por cada carga familia acreditada al 30 de noviembre.



Para acreditar una carga, debes presentar tu cédula de identidad y documentos que respalden la relación laboral y familiar, entre ellos contrato de trabajo o certificado de AFP, según corresponda. Esto, en una Caja de Compensación, y en otros casos ante el IPS.

En este caso, el IPS, debes ingresar a la página ChileAtiende y poner en el buscador “Asignación Familiar”. Posteriormente, deberás seleccionar la ficha y escoger la opción “Agregar o extinguir carga”. Tras ingresar RUN y ClaveÚnica, tendrás que apretar “Agregar una carga”.