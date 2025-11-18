 Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa acá la fecha de pago para pensionados y empleados públicos - Chilevisión
18/11/2025 18:28

Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa acá la fecha de pago para pensionados y empleados públicos

El beneficio va en ayuda para enfrentar los gastos de fin de año. Revisa aquí todos los detalles.

Publicado por Gabriela Valdés

Aunque aún falta más de un mes para Navidad, ya son muchos quienes se preguntan si recibirán el Aguinaldo de Navidad, un beneficio que cada año entrega el Estado.

Este aporte busca ayudar a los pensionados a enfrentar los gastos típicos de fin de año. Al entregarse junto con la pensión de diciembre, se transforma en un apoyo extra muy esperado por miles de personas mayores en todo el país.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad 2025?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad, debes cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre de 2025:

  • Recibir una pensión:
    • Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
    • De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
    • Por un accidente del trabajo, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
    • De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).
    • De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
    • De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
  • Ser una persona beneficiaria:
    • Del Subsidio por Discapacidad.
    • De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Navidad?

La fecha de pago varía según el grupo al que pertenezcas:

Pensionados

El aguinaldo se entrega junto con la pensión de diciembre:

  • Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre

  • Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre

Los jubilados que cumplan los requisitos recibirán $29.055, más $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

Trabajadores del sector público

El aguinaldo se paga junto a la remuneración de diciembre:

  • Funcionarios que cobran sueldo los días 18 y 19: lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre

  • Funcionarios que cobran los días 21, 22, 23 y 24: lo obtendrán el lunes 22 de diciembre

El valor definitivo dependerá del reajuste que se discute en noviembre.

