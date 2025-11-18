Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa acá la fecha de pago para pensionados y empleados públicos - Chilevisión

El beneficio va en ayuda para enfrentar los gastos de fin de año. Revisa aquí todos los detalles.
Aunque aún falta más de un mes para Navidad, ya son muchos quienes se preguntan si recibirán el Aguinaldo de Navidad, un beneficio que cada año entrega el Estado.
Este aporte busca ayudar a los pensionados a enfrentar los gastos típicos de fin de año. Al entregarse junto con la pensión de diciembre, se transforma en un apoyo extra muy esperado por miles de personas mayores en todo el país.
Para recibir el Aguinaldo de Navidad, debes cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre de 2025: