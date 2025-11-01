“Estamos hechos...”: Yerko Puchento se emocionó al rendir homenaje a Héctor Noguera - Chilevisión

El comediante reservó un momento al final de su rutina para dedicarle unas palabras a Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre.
Durante el último capítulo de Podemos Hablar, Daniel Alcaíno le dedicó unas palabras a Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre a sus 88 años, producto de un cáncer.
En esa línea, el actor a cargo de dar vida al personaje Yerko Puchento reservó un momento al final de su presentación para rendirle homenaje.
"Esto lo quiero decir a nombre de...", expresó Alcaíno, visiblemente conmovido por el fallecimiento de Héctor Noguera.
"A nombre mío, personal, me cuesta... quiero... bueno, rendir un homenaje a quien fuera uno de los más grandes actores que ha tenido este país", continuó el comediante.
"Director, docente y formador de muchas generaciones de actores", añadió.
El actor finalizó indicando: "Quien hoy día pasa a ser parte de los sueños, porque los actores estamos hechos del material de los sueños".