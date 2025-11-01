“Estamos hechos...”: Yerko Puchento se emocionó al rendir homenaje a Héctor Noguera - Chilevisión

El comediante reservó un momento al final de su rutina para dedicarle unas palabras a Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre.

Durante el último capítulo de Podemos Hablar, Daniel Alcaíno le dedicó unas palabras a Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre a sus 88 años, producto de un cáncer.

En esa línea, el actor a cargo de dar vida al personaje Yerko Puchento reservó un momento al final de su presentación para rendirle homenaje.

"Uno de los más grandes actores que ha tenido este país"

"Esto lo quiero decir a nombre de...", expresó Alcaíno, visiblemente conmovido por el fallecimiento de Héctor Noguera.

"A nombre mío, personal, me cuesta... quiero... bueno, rendir un homenaje a quien fuera uno de los más grandes actores que ha tenido este país", continuó el comediante.

"Director, docente y formador de muchas generaciones de actores", añadió.

El actor finalizó indicando: "Quien hoy día pasa a ser parte de los sueños, porque los actores estamos hechos del material de los sueños".