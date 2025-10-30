 “La vida es sueño”: El estrecho vínculo de Héctor Noguera con texto que quebró a Amparo Noguera - Chilevisión
30/10/2025 20:10

“La vida es sueño”: El estrecho vínculo de Héctor Noguera con texto que quebró a su hija en misa

Durante la ceremonia de despedida al querido actor que falleció a los 88 años, Amparo Noguera leyó entre lágrimas un texto de Pedro Calderón de la Barca.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se realizó la misa de despedida al actor Héctor Noguera, quien falleció el pasado martes a los 88 años.

Durante la ceremonia, su hija Amparo Noguera protagonizó un emotivo momento al dedicar palabras a su fallecido padre y leer un texto de Pedro Calderón de la Barca, titulado La vida es sueño.

"¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son", leyó la actriz entre lágrimas.

El vínculo de Héctor Noguera con texto leído por su hija

La lectura de Amparo Noguera no fue casual, ya que Héctor Noguera tenía un fuerte vínculo con el legado de Calderón de la Barca.

En sus más de 60 años de carrera, el intérprete adaptó en varias ocasiones la emblemática obra del autor español, La vida es sueño.

A través de su versión unipersonal, Héctor Noguera encarnó a los diversos personajes que componen esta conocida historia universal en escenarios nacionales y en el extranjero.

En el año 2018, durante una temporada en el Teatro Camino, el actor señaló que “interpretar los clásicos y especialmente a Calderón de la Barca siempre es un gran desafío, aunque lleve décadas trabajando con ellos".

"Son temas que siempre siguen vigentes y el público, además de encontrar un espacio de distracción con la obra, puede reflexionar acerca de cosas tan importantes como el sentido de la vida”, destacó en esa oportunidad.

Incluso, este especial nexo fue llevado al cine a través del documental "Y teniendo yo más alma, Héctor Noguera y La vida es sueño" (2015), dirigido por Luis Cifuentes y María de la Luz Hurtado.

