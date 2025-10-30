 El desgarrador adiós de Amparo Noguera a su padre: “Siempre pensaste en que había otro lugar” - Chilevisión
30/10/2025 17:46

El desgarrador adiós de Amparo Noguera a su padre: “Siempre pensaste en que había otro lugar”

La actriz protagonizó un emotivo momento durante la misa de despedida a su padre, Héctor Noguera.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Amparo Noguera protagonizó un emotivo momento durante la misa de despedida a su padre, el actor Héctor Noguera, quien falleció este martes a los 88 años.

Además de los tradicionales ritos, la ceremonia también contó con testimonios de familiares, colegas y amigos del fallecido artista.

En ese contexto, Amparo fue la última en tomar la palabra y partió su relato con un sentido recuerdo sobre el legendario intérprete.

"Te escuché muchas veces decir que encontrabas un poco mezquino que solo esta fuera nuestra realidad, que solamente fuera este nuestro plano. Siempre pensaste en que había otro lugar, siempre reflexionaste acerca de eso", afirmó.

Luego, la actriz indicó que "el teatro te ayudó a pensar en esas cosas, a buscar respuestas ahí. Deseo que encuentres las respuestas donde estés, pero tampoco tantas, porque creo que tu felicidad era el pensamiento y la reflexión; que lo que te hacía crecer era la maravillosa falta de certezas".

Amparo Noguera - Agencia Uno

Amparo Noguera dedicó emotivo poema a su padre

Luego de estas palabras, Noguera comenzó a leer un poema de Pedro Calderón de la Barca, titulado La vida es un sueño.

"¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son", leyó la actriz entre lágrimas.

Cabe mencionar que Calderón de la Barca era uno de los autores favoritos de Héctor Noguera. En sus más de 60 años de carrera, lo interpretó en varias ocasiones sobre el escenario.

Revisa el momento acá:

30/10/2025

