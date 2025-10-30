“Por nuestro abuelo”: La oración de las nietas de Héctor Noguera que conmovió en misa de despedida - Chilevisión

Manuela Moreno y Catalina Stuardo intervinieron con una oración en la que destacaron el legado artístico y familiar del querido actor que falleció a los 88 años.

la mañana de este jueves, familiares, amigos y admiradores de Héctor Noguera llegaron hasta el Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica para darle la última despedida al actor que falleció el pasado martes.

La ceremonia estuvo marcada por emotivos homenajes y discursos de sus hijos Piedad, Amparo y Diego Noguera, pero también por la intervención de sus nietas Manuela Moreno y Catalina Stuardo.

Las actrices tomaron podio para compartir una oración dedicata al actor, en la que reconocieron su legado familiar y artístico.

“Por nuestro abuelo Héctor, que dedicó su vida a la belleza y al pensamiento. Que su mirada siempre abierta al asombro y a la contemplación, siga iluminando los caminos de quienes buscan en el arte un lugar para encontrar humanidad. Roguemos al señor”, pidió Manuela.

Catalina por su parte oró “por las artes y el conocimiento, que fueron para él una manera de conocer y de compartir en el mundo. Que nunca dejemos de aprender, de imaginar y de crear como él nos enseñó. Roguemos al señor”.

“Por su familia y sus amigos, para que encontremos consuelo en todo lo que él sembró. La curiosidad, la ternura, el amor y el amor por el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y el trabajo. Que su ejemplo nos inspire a vivir con generosidad, dedicación y pasión”, añadió Manuela.

Último adiós a Héctor Noguera

Tras el funeral y el recorrido que hizo por la Pérgola de las flores y el Teatro de la Universidad Católica, los restos del intérprete serán trasladados hasta Parque del Recuerdo.

Allí tendrá su último adiós en una ceremonia íntima en la que participará su familia y su círculo más cercano.

Revisa el emotivo momento acá:

https://www.youtube.com/live/eg97lE9pTfk?si=yAXTwkeQJlHqExnp&t=3450