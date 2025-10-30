 “Por nuestro abuelo”: La oración de las nietas de Héctor Noguera que conmovió en misa de despedida - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | 7 estaciones de Metro de Santiago están cerradas: Afecta a dos líneas del servicio No eres sólo tú: Reportan “degradación masiva” de servicios de Entel y la compañía responde Matthei cuestionó Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos: “No es búsqueda, es venganza” VIDEO | Así fue el último homenaje de Héctor Noguera: Hijos y nietos emocionados tras cargar féretro ¡Hasta este jueves tienen plazo! Shopee anuncia cierre de operaciones en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/10/2025 16:02

“Por nuestro abuelo”: La oración de las nietas de Héctor Noguera que conmovió en misa de despedida

Manuela Moreno y Catalina Stuardo intervinieron con una oración en la que destacaron el legado artístico y familiar del querido actor que falleció a los 88 años.

Publicado por CHV Noticias

la mañana de este jueves, familiares, amigos y admiradores de Héctor Noguera llegaron hasta el Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica para darle la última despedida al actor que falleció el pasado martes. 

La ceremonia estuvo marcada por emotivos homenajes y discursos de sus hijos Piedad, Amparo y Diego Noguera, pero también por la intervención de sus nietas Manuela Moreno y Catalina Stuardo.

Las actrices tomaron podio para compartir una oración dedicata al actor, en la que reconocieron su legado familiar y artístico

Por nuestro abuelo Héctor, que dedicó su vida a la belleza y al pensamiento. Que su mirada siempre abierta al asombro y a la contemplación, siga iluminando los caminos de quienes buscan en el arte un lugar para encontrar humanidad. Roguemos al señor”, pidió Manuela. 

Catalina por su parte oró “por las artes y el conocimiento, que fueron para él una manera de conocer y de compartir en el mundo. Que nunca dejemos de aprender, de imaginar y de crear como él nos enseñó. Roguemos al señor”. 

“Por su familia y sus amigos, para que encontremos consuelo en todo lo que él sembró. La curiosidad, la ternura, el amor y el amor por el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y el trabajo. Que su ejemplo nos inspire a vivir con generosidad, dedicación y pasión”, añadió Manuela. 

Último adiós a Héctor Noguera

Tras el funeral y el recorrido que hizo por la Pérgola de las flores y el Teatro de la Universidad Católica, los restos del intérprete serán trasladados hasta Parque del Recuerdo.

Allí tendrá su último adiós en una ceremonia íntima en la que participará su familia y su círculo más cercano.

Revisa el emotivo momento acá:

https://www.youtube.com/live/eg97lE9pTfk?si=yAXTwkeQJlHqExnp&t=3450

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | CHV Noticias captó la llegada a Chile de la detenida por el secuestro del exalcalde Montoya

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Así fue el último homenaje de Héctor Noguera: Hijos y nietos emocionados tras cargar féretro

Familiares, amigos y seguidores asistieron esta tarde al cortejo fúnebre antes del traslado de sus restos al lugar donde serán enterrados.

30/10/2025

“Lleno de pasión por volar”: La última publicación del piloto fallecido antes del accidente en San Felipe

El querido piloto acrobático Fernando Tapia murió este miércoles luego de que la aeronave que pilotaba capotara en una parcela en San Felipe.

30/10/2025

“Te quiero mucho”: Cristian Campos conmovió con emotiva despedida en funeral de Héctor Noguera

Cristian Campos asistió a la ceremonia de Héctor Noguera y recordó vivencias y sobre todo le agradeció al querido actor que falleció a los 88 años.

30/10/2025

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025