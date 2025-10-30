“Nos pidió que le cantáramos”: Hija de Héctor Noguera emocionó al cantar en misa por su padre - Chilevisión

Una vez terminada la misa, Emilia Noguera subió al podio del Templo Mayor del Campus Oriente para emocionar a todos los presentes con una canción que fue petición expresa del fallecido intérprete.

Un emotivo momento fue el que ofreció la hija de Héctor Noguera, Emilia, durante la misa de despedida del actor en el Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica.

La también actriz subió al podio minutos despúes de celebrada la eucaristía para pronunciar unas sentidas palabras dedicadas a la memoria de su padre, quien falleció este miércoles producto de un cáncer.

"Esta función sí que está llena. Estamos a tablero vuelto y eso lo haría muy feliz", comenzó diciendo, para luego recordar diversas anécdotas familiares que involucraban al teatro.

"Me enseñó a hablar. Pero no a los 2 (años), pidiendo que dijera 'papá', sino a los 20, pidiéndome que apoyara bien en algún monólogo de Shakespeare, en nuestro primer trabajo juntos", relató en la ceremonia.

La canción que Emilia Noguera cantó a su padre

Luego, Emilia señaló que "había cosas que le gustaba escuchar", a modo de introducción de un monólogo que leyó ante los presentes: pertenece a Doña Rosita la soltera. "Él se emocionaba mucho con ese texto y con la música", subrayó.

Fue así como continuó y reveló que "hace un tiempo nos pidió que le cantáramos una canción para esta ocasión, así que la cantamos antes de ayer, ayer, y la vamos a cantar hoy día también", dijo antes de invitar a subir al podio al actor Gonzalo Ramos.

Totalmente acapella, Noguera y Rmos cantaron la canción Calma (Arrullo para mí mismo) de la banda chilena Bere, lo cual se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la misa. A continuación, la letra del tema: