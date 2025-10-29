 Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien” - Chilevisión
29/10/2025 16:49

Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien”

En la reciente edición de Fiebre de Baile, el jurado se tomó unos segundos para lanzar una indirecta contra el comunicador, quien había criticado sus evaluaciones en el programa.

Publicado por CHV Noticias

Vasco Moulian respondió con todo a las críticas de Jaime Coloma, recordando un antiguo roce con Mon Laferte en la época de Rojo Fama Contrafama.

Todo ocurrió en vivo en la reciente emisión de Fiebre de Baile, luego de la presentación de Cony Capelli, quien se lució con un montaje de la canción Tormento de Mon Laferte.

Tras la actuación de Capelli, Moulian aprovechó los micrófonos para enviar una indirecta a Coloma.

“Me gusta mucho que usen cantantes y artistas chilenos como Mon Laferte, recordemos que había un jurado en un programa de baile y canto, que dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien en la carrera”, señaló Vasco.

El jurado del estelar de Chilevisión hizo referencia a un episodio de Jaime con Laferte en Rojo, cuando ella aún era conocida como Monserrat Bustamante.

En esa oportunidad, Coloma cuestionó a la cantante por su forma de interpretar. Ante esto, la entonces participante respondió: "Siempre me pone bajas notas, no comprendo. Yo me veo y me encuentro muy bien".

“Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, vas a llegar muy lejos”, le respondió Jaime con ironía en esa ocasión.

¿Qué dijo Jaime Coloma sobre Vasco Moulian?

A través de un video en Instagram, Jaime Coloma, quien fue jurado de Fiebre de Baile en anteriores ediciones, criticó las evaluaciones de Vasco Moulian.

El comunicador cuestionó, especialmente, los comentarios del jurado sobre cómo se desenvuelven los participantes frente a las cámaras.

“Quizás sea buena idea colocar a Vasco en la sala de dirección y que critique el programa, es como que uno le dijera a un futbolista mira la cámara antes de hacer el gol”, planteó Coloma.

“Se supone que un jurado de baile, tiene que ver el baile, no lo que los telespectadores están viendo en su casa”, agregó Coloma en el reel.

Revisa el momento acá:

