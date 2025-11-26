“Uno de tus sueños cumplidos”: Daniela Castillo publicó emotivo video tras muerte de su madre - Chilevisión

La cantante compartió con sus seguidores el momento en que le contó a su mamá que se iba a convertir en abuela de Matteo y ella estalló en llanto.

Este miércoles, Daniela Castillo emocionó a sus seguidores en redes sociales, tras publicar un emotivo recuerdo junto a su madre del día en que le contó que iba a convertirse en abuela.

María de la Paz Vicuña murió el pasado sábado 22 de noviembre a los 92 años, a raíz de problemas de salud que se habían manifestado con fuerza durante las últimas semanas.

El emotivo registro de Daniela Castillo y su madre

"El día que te conté que Matteo venía al mundo. Ahora que no estás Mamita, sé que este fue unos de tus sueños cumplidos más grandes. Fue tan especial ese momento que lo guardo en mi corazón para siempre", señaló Daniela Castillo a través de su cuenta de Instagram.

La cantante acompañó el escrito con un video donde aparece entregándole una caja a su madre en la que aprecia un par de calcetines de bebé, el test de embarazo y la frase: "Vas a ser abuela".

María de la Paz Vicuña estalló en llanto y comenzó a gritar, para luego cubrirse el rostro mientras decía: "¡Qué cosa más linda! Esta es la alegría más grande", mientras era abrazada y contenida por su hija.

"Hermoso e inmortal momento", "Qué hermoso video", "Siempre en tu corazón", "Linda tu mami, que lindo poder darle esa alegría", fueron algunos de los comentarios en la publicación; sin embargo, la artista restringió los comentarios para que solo sus cercanos puedan escribir.

Revisa la publicación de Instagram: