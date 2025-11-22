La sensible pérdida que enluta a Daniela Castillo: “Ya puedes ir a reunirte con...” - Chilevisión

La cantante comunicó este sábado el fallecimiento de su madre con una conmovedora historia en Instagram.

Daniela Castillo impactó este sábado a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de su madre.

La cantante publicó una foto tomando la mano de su mamá junto a la descripción: "Mamita, ya puedes ir a reunirte con mi Papo".

Si bien la intérprete no dio más detalles al respecto, hace unos meses compartió una foto junto a su hijo Matteo y su madre.

En ese registro, la exRojo señalaba que habían sido "unas semanas muy complejas de salud de mi mamá".

Mira la foto a continuación: