“Tu último viaje”: Daniela Castillo conmovió con sentido video tras la muerte de su mamá - Chilevisión

24/11/2025 14:32

“Tu último viaje”: Daniela Castillo conmovió con sentido video tras la muerte de su mamá

A través de Instagram, la cantante compartió un registro durante el cortejo fúnebre en memoria de su madre, María de la Paz Vicuña.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Castillo compartió un emotivo registro tras comunicar el lamentable fallecimiento de su madre, María de la Paz Vicuña.

A través de Instagram, la cantante compartió un video en el que se observa la carroza fúnebre.

"Tu último viaje rumbo a la eternidad", escribió Castillo, generando la inmediata reacción de sus seguidores.

"Mucha fuerza en este momento", "que en paz descanse tu mami" y "mi más sentido pésame", fueron parte de los comentarios.

La sensible pérdida que enluta a Daniela Castillo

El pasado sábado, la exintegrante de Rojo Fama Contra Fama informó el deceso de su mamá con un sentido mensaje.

"Mamita, ya puedes ir a reunirte con mi Papo", publicó la artista junto a una foto en que aparece tomando la mano de su familiar.

Este fallecimiento llega a cuatro años de la muerte de su padre, Arturo Castillo, quien partió a los 95 años a causa de COVID-19.

Revisa la nueva publicación de Daniela Castillo:

Publicidad

