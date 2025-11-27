 Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa - Chilevisión
27/11/2025 08:37

Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno fueron las tres bailarinas que mostraron sus mejores movimientos para permanecer una semana más en competencia.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una noche de emociones fue la que se vivió este miércoles en Fiebre de Baile, pues el jurado del programa debió elegir a la nueva eliminada, luego de la salida de Kike Acuña la semana pasada.

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno, tres de las participantes más queridas por el público, dieron lo mejor de sí para permanecer siete días más en competencia.

Aún así Edymar Acevedo, los Power Peralta, Raquel Argandoña y Vasco Moulián debieron tomar la dura determinación de dejar ir a una de las tres bailarinas. Eso sí, con la opción de volver por el repechaje.

Nicole "Luli" Moreno es la nueva eliminada de Fiebre de Baile

Con 21 puntos en total, Nicole "Luli" se convirtió en la nueva eliminada de Fiebre de Baile. Visiblemente emocionada, la fisicoculturista agradeció la invitación para formar parte del elenco y reconoció el apoyo de sus seguidores.

"Esta es una historia muy linda porque cuando recibí el llamado de este gran proyecto yo estaba en Medellín, me había bajado de la tarima y había salido tricampeona representando a Chile", comentó a Diana Bolocco.

"Cuando me llamaron, eso fue en julio, sentí una emoción muy linda. Le quiero mandar un besito a toda la gente que me apoyó día a día, a los Lulilovers, y gracias por tanto, lo pasé increíble, me llevo los mejores recuerdos de todos", expresó la deportista.

Antes de eso, Moreno tuvo un breve desencuentro con Acevedo, ya que se mostró en desacuerdo con la evaluación, luego que la maestra le otorgara un 5 a su presentación.

"La verdad no estoy comprendiendo absolutamente nada. La coreo es la que estoy haciendo, siento la música, bailé lo que correspondía, pero si no es del agrado del jurado, comprendo pero no estoy de acuerdo", manifestó.

