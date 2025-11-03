 “Te amo con toda mi alma”: Fernando Solabarrieta despidió a su padre con emotivo mensaje en redes - Chilevisión
03/11/2025 08:42

“Te amo con toda mi alma”: Fernando Solabarrieta despidió a su padre con emotivo mensaje en redes

El periodista se encontraba en Perú por temas laborales y aterrizó en Chile durante las últimas horas. Al respecto, dedicó un emotivo mensaje de despedida que incluso fue comentado por Pedro Carcuro.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo, Fernando Solabarrieta se refirió por primera vez a la muerte de su padre, Ciro, y dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Ciro Solabarrieta murió a los 82 años mientras el periodista se encontraba en Perú en las grabaciones de un reality show, por lo que tuvo que volar a Chile y llegó en las últimas horas.

La despedida de Fernando Solabarrieta a su padre

Al respecto, Solabarrieta expuso una fotografía donde sale abrazado y sonriendo junto a su padre: "Elegí esta foto porque estamos sonriéndole a la vida. Así quiero recordarte papá, con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos", señaló.

En esa misma línea, agregó: "En el momento del adiós solo quiero decirte ¡Gracias! Gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón".

El periodista cerró el mensaje, escribiendo: "Te amo con toda mi alma. Gracias eternas papi ¡Descansa en paz!".

La publicación se llenó de mensajes con condolencias, entre las que destacan figuras como Daniel Fuenzalida, Francisco Saavedra, Ignacio Gutiérrez, Soledad Onetto y Martín Cárcamo.

Finalmente, Pedro Carcuro escribió: "He sabido del fallecimiento de tu padre. Es una pérdida para siempre. Son dolores imposibles de explicar y difíciles de sobrellevar. Todo mi amor para ti y la familia. Un abrazo solidario y eterno".

Revisa la publicación de Instagram:

