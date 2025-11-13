 Sorpresa en Fiebre de Baile: Los motivos que llevaron a Pastelito a renunciar al programa - Chilevisión
13/11/2025 09:35

Sorpresa en Fiebre de Baile: Los motivos que llevaron a Pastelito a renunciar al programa

Nicole Moreno había sido la eliminada de esta semana; sin embargo, Pastelito le cedió su puesto tras argumentar que la recuperación de su padre, Agustín Maluenda, es una de sus principales prioridades.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se vivió una eliminación de alto impacto en Fiebre de Baile que terminó en un vuelco total luego de que Pastelito anunciara su renuncia al programa.

Nicole Moreno había sido la eliminada de esta semana; sin embargo, su despedida fue interrumpida por el artista circense, quien explicó los motivos para abandonar el programa y le cedió su puesto.

Pastelito renunció a Fiebre de Baile

"Quiero comentarles a todos que me voy a retirar del programa porque ya se acercan muchas cosas importantes en la familia, la recuperación de mi papá que es lo más importante para mí", explicó Pastelito, quien dejó impactado al público y a sus compañeros.

En esa misma línea, agregó: "Comienza su terapia y tengo que estar con él, acompañarlo de verdad. Es un momento muy difícil porque me había acostumbrado mucho al programa, me acostumbré a mis compañeros, me acostumbré a venir al canal, a recibir el cariño de toda la gente".

El padre de Pastelito, Agustín Maluenda, también conocido como Tachuela Chico, estuvo unas semanas internado en la clínica producto de un infarto sufrido en Italia y ya fue dado de alta.

Luego, el artista circense aseguró: "Para mí ceder mi lugar sería algo de compañero", y pidió a la producción el permiso correspondiente para que su lugar lo tomara Nicole Moreno, quien se había mostrado reticente a aceptar en un comienzo.

"Porque siento que aún no entrego mi mejor versión ¡Me quedo!", expresó finalmente Nicole, mientras que Pastelito fue despedido por sus compañeros que se mostraron visiblemente consternados con la noticia.

Revive el momento:

