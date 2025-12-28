 Anuncian cortes de luz para ocho comunas de la Región Metropolitana este lunes 29 de diciembre - Chilevisión
28/12/2025 18:59

Anuncian cortes de luz para ocho comunas de la Región Metropolitana este lunes 29 de diciembre

Los cortes de energía afectarán a las siguientes comunas: Las Condes, Peñalolén, Providencia, La Florida, Maipú, Lo Espejo, Cerro Navia y Renca.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que habrá cortes de luz en 17 sectores en ocho comunas de Santiago este lunes 29 de diciembre.

De acuerdo a lo informado por el organismo, las interrupciones se deben a trabajos programados por la compañía y se extenderán por varias horas en la capital.

Los cortes de energía de este lunes 29 de diciembre afectarán a las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Florida, Maipú, Providencia, Lo Espejo, Cerro Navia y Renca.

Anuncian cortes de luz para ocho comunas de Santiago

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas. 

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: desde las 9:30 hasta las 12:30 horas. 

Peñalolén: desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. 

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Providencia: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas. 

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia: desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.  

Cerro Navia: desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

