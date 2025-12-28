 🔴 AHORA | VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones - Chilevisión
28/12/2025 11:30

🔴 AHORA | VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones

Cazanoticas reportaron que un grupo de sujetos irrumpió en un tren de la Línea 2 y forzaron la detención de este para luego realizar rayados a lo largo de los vagones.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La mañana de este domingo, encapuchados obligarn a detener un tren del Metro de Santiago en la Línea 2 para rayar vagones a la altura de la estación Rondizzoni.

Según reportaron Cazanoticias de CHV, al menos cinco sujetos ingresaron a la cabina del conductor cuando iba en dirección a Los Héroes.

Según información preliminar, los sujetos habrían forzado la puerta y activaron el freno de emergencia, provocando que el tren frenara de golpe. 

Luego procedieron a bajar para hacer rayados a lo largo de los vagones y posteriormente huir por una de las rejas laterales. 

