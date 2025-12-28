🔴 AHORA | VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones - Chilevisión

La mañana de este domingo, encapuchados obligarn a detener un tren del Metro de Santiago en la Línea 2 para rayar vagones a la altura de la estación Rondizzoni.

Según reportaron Cazanoticias de CHV, al menos cinco sujetos ingresaron a la cabina del conductor cuando iba en dirección a Los Héroes.

Según información preliminar, los sujetos habrían forzado la puerta y activaron el freno de emergencia, provocando que el tren frenara de golpe.

Luego procedieron a bajar para hacer rayados a lo largo de los vagones y posteriormente huir por una de las rejas laterales.