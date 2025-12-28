 ¡Se llenaron de elogios! Power Peralta sorprenden con "wow moment" junto a su madre - Chilevisión
28/12/2025 09:42

¡Se llenaron de elogios! Power Peralta sorprenden con "wow moment" junto a su madre

Gabriel y Raúl se llenaron de elogios tras publicar un video bailando junto a su madre al ritmo de su nueva canción viral.

Publicado por CHV Noticias

Los Power Peralta siguen sacando los mejores pasos al ritmo de su nuevo viral y ahora sorprendieron acompañados nada menos que de su madre.

Se trata de Mónica Valenzuela, quien acostumbra aparecer en los videos de sus hijos mostrando su talento para el baile.

Ahora la mujer acompañó a los jurados de Fiebre de Baile con su nuevo desafío y se llenó de elogios por parte de los seguidores de la dupla.

“La mamá de los Power. ¡Wow moment!“, escribieron en el video que publicaron en Instagram los Power Peralta.

“¡Me encantan!”, “estupenda tu madre”, “se pasó su mamá, demasiaoo flow la Queen. The Real one moment”, destacaron en los comentarios.

Power Peralta se lucen junto a su madre

