VIDEO | La coreografía de los Power Peralta que desató locura en centro de Santiago - Chilevisión

Los bailarines protagonizaron una intervención marcada por el baile, la energía y la conexión con el centro de la capital, reuniendo a cientos de personas de forma espontánea.

Power Peralta, realizó una intervención urbana en pleno corazón del centro de Santiago: el Paseo Ahumada, desatando una locura entre los asistentes.

La acción, desarrollada el fin de semana, reunió a una multitud que se acercó espontáneamente a observar a los dos artistas desplegar su talento y volver a sus orígenes.

Durante el horario de mayor flujo peatonal, la intervención alcanzó a cientos de personas que circulaban por el eje neurálgico.

Atraídos por la energía del baile y el despliegue sonoro de Blik, marca de audio que organizó el evento junto a los hermanos Peralta, se generó un alto impacto en el espacio público, ya que enlazaron 2 parlantes PowerBoost, convirtiendo el lugar en un escenario sonoro y coreográfico improvisado que captó la atención de todos los presentes.

Los actuales jurados de Fiebre de Baile, Raúl y Gabriel Peralta, volvieron a las calles a dar lo mejor.

"El Paseo Ahumada es un lugar que representa nuestra ciudad capital, llena de landmarks y construcciones históricas, pero lo más valioso que tiene es la gente", comentó Raúl Peralta.

Como parte de la activación, Blik sorprendió al público regalando audífonos PowerSoul, parte de la nueva línea desarrollada en colaboración con Power Peralta. Las unidades fueron entradas de manera aleatoria entre quienes participaron del momento, generando entusiasmo instantáneo.

La intervención marcó el inicio del lanzamiento oficial de la nueva línea Blik x Power Peralta, que integra el parlante PowerBoost y audífonos PowerSoul, diseñados para acompañar el movimiento urbano y el estilo de vida activo que caracteriza a los artistas.

"Queríamos llevar esta colaboración a la calle, a un lugar donde la música realmente vive. Lo que ocurrió hoy en Paseo Ahumada refleja la esencia de Blik: sonido, energía y conexión con la gente", destacó Alejandro Amon, CEO y fundador de Blik.

El lanzamiento continuará con nuevas activaciones y con la presentación oficial junto a una de las marcas de retail líderes en nuestro país, el 2 de diciembre, donde el público podrá conocer y probar los productos cobrandeados.