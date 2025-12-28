 Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición - Chilevisión
28/12/2025 22:25

Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición

A través de su plataforma web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 12:15 horas en la comuna de Conchalí y, pese a que inicialmente debía volver a las 18:00 horas, los trabajos se extendieron. 

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Lunes 29 de diciembre a las 00:00 horas.
  • Área afectada:

