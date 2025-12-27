 Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado - Chilevisión
Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado
27/12/2025 10:36

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

Publicado por Fernanda Valdenegro

El pasado 10 de diciembre fue la última vez que se vio a Heriberto Vázquez Abello, joven de 25 años que desapareció en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. 

Al hombre se le perdió el rastro luego de que compartiera con un amigo en una plaza y un día después su familia presentó formalmente la denuncia por presunta desgracia. 

Al momento de su desaparición, Vásquez vestía una chaqueta gris, un polerón azul, pantalón de mezclilla negro con manchas blancas y zapatillas negras.

Sospechas contra el amigo

La pareja del joven, Perla Cartes, relató que registros de cámaras de seguridad situaron a Heriberto por última vez en la población Siete Lagos, donde se habría reunido con un amigo de la infancia para compartir en una plaza del sector, según recogió BioBío.

De acuerdo con su testimonio, en las imágenes se aprecia que su pololo sale corriendo en un momento y detrás de él aparece su amigo, aparentemente persiguiéndolo.

“Dentro del camino entró con su amigo, quien fue la última persona con la que estuvo ese día. En las cámaras de la población se ve que va detrás de él, como persiguiéndolo. Estaban compartiendo en el parque ellos dos y de un rato a otro como que salió arrancando. En los videos se ve que va asustado”, señaló.

En paralelo, la familia señaló que el amigo habría entregado versiones contradictorias a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser interrogado. 

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

27/12/2025

