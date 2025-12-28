 Lo había mordido: Hijo de víctima de femicidio en Calera de Tango revela ataques previos de su padre - Chilevisión
28/12/2025 15:02

Lo había mordido: Hijo de víctima de femicidio en Calera de Tango revela ataques previos de su padre

El hombre, de 70 años, fue detenido tras intentar quitarse la vida en el lugar del fatal ataque.

Tras conocerse el femicidio del que fue vícima una mujer de 56 años la noche del sábado en Calera de Tango, su hijo mayor reveló ataques previos que había realizado su padre, hoy detenido por el crimen.

De acuerdo a antecedentes policiales, los hechos se registraron pasadas las 23:00 horas de ayer, en circunstancias en la que el hombre, chileno de 70 años, atacó a la víctima con un arma blanca para luego autoinferirse lesiones para presuntamente quitarse la vida.

Esta jornada se llevó a cabo su control de detención, donde la Fiscalía pidió ampliar el plazo por dos días antes de la formalización de cargos.

Habla hijo de la víctima 

Esta jornada, uno de los hijos de la pareja reveló que su padre tenía una denuncia previa por Violencia Intrafamiliar por un hecho ocurrido el pasado 5 de diciembre, cuando le mordió una mano.

Además, precisó que el imputado no se encontraba en la vivienda, sino que entró tras forzar el acceso principal, y agregó que que contaba con una orden de alejamiento. 

"Anteriormente siempre me había pegado, siempre me había insultado. Yo nunca me dejé, siempre me defendí ante sus golpes y amenazas", indicó. 

Conmocionado por el crimen de su madre, adelantó que cambiará su apellido y enfatizó: "Que José me la haya arrebatado no se lo voy a perdonar jamás y espero le caiga todo el peso de la ley". 

