“No lo quiero imitar”: Hijo de Tommy Rey anunció el regreso de la sonora y desmintió a Leo Soto - Chilevisión

Tommy Junior explicó que se trata de una decisión familiar basada en que el público quería que regresara La Sonora de Tommy Rey, pero en esta oportunidad se le agregará el apellido "El Legado con Tommy Junior".

Patricio Zúñiga Collado, hijo de Tommy Rey, se refirió este lunes a la creación de una nueva banda llamada "La Sonora de Tommy Rey: El Legado con Tommy Junior" y desmintió a Leo Soto.

Tras la muerte de Tommy Rey, Soto había cambiado el nombre de la agrupación a "La Gran Sonora de Todos", argumentando que en vida, habían acordado con el cantante no seguir con la marca si él moría.

¿Qué dijo el hijo de Tommy Rey?

En conversación con La Tercera, Zúñiga expresó: "Lamentablemente, este caballero, don Leo Soto, le cambió el nombre a la orquesta y terminó con el nombre. Pero la dueña del nombre es la señora de mi papi, Gloria Sáez, entonces quedó guardado el nombre".

En esa misma línea, agregó: "Además, mi papi le habló en vida a ella y le dijo que con ese nombre hiciera lo que tenía que hacer más adelante. Él quería que siguiera. Ella hizo lo que mi papi quería hacer en el futuro. Él, donde esté, debe estar feliz con esta decisión".

La creación de esta nueva banda fue una decisión familiar, según explicó Zúñiga: "Se logró hacer una nueva orquesta con su nombre y me llamaron a mí para participar, porque yo soy el hijo mayor".

Tommy Junior también explicó que esta iniciativa nació para el público, quienes les pedían constantemente que hubiera una orquesta con su nombre y descartó que haya sido por dinero.

"Yo no lo veo como competencia. No es competencia, porque todas las orquestas tocan lo mismo (...) así que no repercute en nada", expresó Patricio respecto de cómo va a funcionar la banda en paralelo a La Gran Sonora de Todos.

Finalmente, el músico concluyó: "Yo no soy Tommy Rey, yo soy Tommy Jr. Yo lo hago como yo lo siento, no como mi papá. Mi papá fue un gran cantante y no hay nadie más como él en la voz del grupo. Lo que yo hago se parece mucho a mi papá, pero soy yo, no mi papá. Y no lo quiero imitar. No va a ser así".