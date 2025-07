“Me estaba enfermando....”: Viuda de Tommy Rey arremetió contra Leo Soto y reveló tensiones - Chilevisión

"Leonardo siempre dice que era su amigo, su hermano, pero a un amigo o a un hermano no se le hace esto de querer desecharlo de la orquesta", aseguró Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey.

Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey arremetió este domingo contra Leonardo Soto, cofundador de la sonora que lleva el nombre del fallecido cantante y cuestionó a las personas que generan dinero con el recuerdo de su esposo.

Asimismo, desmintió a Soto y aseguró que fue ella quien no permitió que la agrupación siguiera adelante con el nombre de Tommy Rey, dado que el cantante le traspasó los derechos de su nombre hace 30 años.

"A un hermano no se le hace esto"

"Leonardo quería cambiarle el nombre a la orquesta antes, antes que Tommy falleciera", señaló Sáez en conversación con La Tercera y aseguró que la idea era una forma de ir "preparando el camino", debido al deterioro auditivo de Tommy Rey.

Es por ello que Gloria hizo hincapié en que dicho cambio se habló con los integrantes, una instancia donde ella dejó en claro que sin Tommy Rey la agrupación no llevaría su nombre: "No voy a permitir que nadie lo quiera usar tampoco, no se puede", expresó.

"Por eso me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse", explicó Gloria.

En esa misma línea, agregó: "Entiendo si un artista va a hacer su actuación normal y en medio de eso dice: 'Voy a hacer un homenaje a Tommy Rey'. Es diferente. No me gusta que algunos le pongan 'Homenaje a Tommy Rey' con letras grandes y el nombre de ellos abajo, chiquitito. No lo encuentro justo. Eso no es un homenaje".

Con ese comentario, la viuda del artista hacía alusión a uno de los dobles de Tommy Rey. En ese sentido, comentó que todo esto ha traído secuelas en su salud y en su forma de vivir el duelo: "No quiero saber más de esos homenajes", reveló.

"Yo siempre he dicho que cuando una persona se cuelga del nombre de otra es porque por sí sola no puede hacer nada. Quizás es feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad", comentó Sáez.

A Gloria se le preguntó si creía que Leo "se ha seguido colgando" del nombre de su esposo y ella contestó: "Según lo que hemos conversado, sí, porque yo no veo televisión abierta, pero me dicen: 'Oye, estuvo Leonardo'… Pero yo dejé de ver las redes sociales y dejé todo eso de lado, porque me cansé. Me estaba enfermando más de lo que estaba"

A pesar de todos los conflictos, la viuda de Tommy Rey destacó el talento de Soto y el trabajo que ha realizado, pero explicó que "al final, eran cosas que me molestaron bastante, porque eso de que le faltaran el respeto a mi esposo no me gustó para nada".

"Leonardo siempre dice que era su amigo, su hermano, pero a un amigo o a un hermano no se le hace esto de querer desecharlo de la orquesta", cerró.