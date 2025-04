“Un señor encantador”: Myriam Hernández reveló anécdota con Tommy Rey en matrimonio con ex esposo - Chilevisión

La cantante se sumó a las reacciones por la muerte del "rey de la cumbia chilena" y dio a conocer un especial vínculo con él. "Siempre hubo mucho cariño", afirmó.

Myriam Hernández se refirió al reciente fallecimiento del legendario cantante chileno Tommy Rey, quien falleció el pasado 26 de marzo a los 80 años.

En entrevista con Radio Bio Bio, realizada el viernes pasado, la intérprete de El hombre que yo amo indicó que "estaba viendo el funeral de Tommy Rey y me hago parte de esta tristeza de nuestro país, pero además personal".

"Tommy para mí siempre ha sido el pantalón negro y largo, la elegancia de la cumbia", destacó la cantante.

Myriam Hernández reveló anécdota con Tommy Rey

La baladista reveló especial vínculo con el fallecido artista, que está relacionado con su disuelto matrimonio con Jorge Saint-Jean.

"Me recuerdo que cuando me casé por primera vez con mi ex marido, cuando hablamos de música, cumbia es Tommy Rey sí o sí y no hay otra opción", partió diciendo.

"Lo tuvimos en esa fiesta de matrimonio y luego, cuando cumplimos 20 años, volvimos a repetir la experiencia. Entonces, cada vez que nos veíamos, me decía 'cada vez que te cases, yo voy a estar ahí'", recordó.

VER MÁS SOBRE MYRIAM HERNÁNDEZ

En ese sentido, Hernández expresó que "siempre hubo mucho cariño, mucho respeto. Un señor realmente encantador, con un color de voz impresionante que creo que no va a haber otro artista como él (...) Mi amor y mis oraciones con él al cielo".

La cantante también se refirió al multitudinario adiós para el legendario músico. "Yo creo que (su despedida) es masiva porque es una persona muy transversal, porque ha estado en nuestra conciencia y ADN colectivo desde pequeños", resaltó.

"Fue maravilloso cuando lo conocí personalmente, es una persona que le dio la elegancia a la cumbia de una manera impresionante", afirmó Myriam.