Nidyan Fabregat habría encontrado el amor en Fiebre de Baile: Compartió foto con misterioso galán - Chilevisión

14/11/2025 18:19

Nidyan Fabregat habría encontrado el amor en Fiebre de Baile: Compartió foto con misterioso galán

La modelo sorprendió a sus seguidores al publicar una enigmática foto con un hombre. "Me robó el corazón en Fiebre de Baile", dijo en la publicación.

Publicado por CHV Noticias

Nidyan Fabregat duró menos de una semana en la competencia de Fiebre de Baile. Sin embargo, en ese corto periodo habría encontrado el amor.

Así lo dejó entrever en Instagram, donde la modelo sorprendió a sus seguidores al compartir una foto acompañada de un misterioso galán, a quien habría conocido en el estelar de Chilevisión.

"Pronto conocerán a quien me robó el corazón en Fiebre de Baile", escribió Fabregat en una historia musicalizada con la canción Religiosa de Paloma Mami.

No obstante, prefirió mantener oculto a quien sería su nueva pareja y tapó su rostro con un emoji enamorado.

El paso de Nidyan Fabregat por Fiebre de Baile

Nidyan sólo alcanzó a estar dos capítulos en el exitoso programa de baile, donde formó dupla con el bailarín Cristian Cueto.

Llevo dos días, tuve muy poco tiempo de ensayar. Han sido unos días muy difíciles, no he dormido nada. Ha sido un poco duro la verdad, pero así funciona esto”, expresó Nidyan en el react de Claudio Michaux.

Sin embargo, no descartó postular a un futuro repechaje. “Voy a entrenar, voy a mejorar y voy a llegar al nivel de los chiquillos. En dos días es difícil darlo todo, sobre todo que estuve lejos tanto tiempo… Es muy difícil”, sostuvo.

Cabe mencionar que la española ya había participado otras ediciones del estelar. En la temporada de 2012 obtuvo el tercer lugar.

Revisa la imagen acá:

