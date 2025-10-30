 “En dos días es difícil darlo todo”: Nidyan Fabregat rompió en llanto tras eliminación de Fiebre de Baile - Chilevisión
ChileVisión
30/10/2025 17:58

“En dos días es difícil darlo todo”: Nidyan Fabregat rompió en llanto tras eliminación de Fiebre de Baile

La española alcanzó a estar dos días en la competencia y se despidió tras recibir la menor calificación por parte del jurado en un duelo que se definió frente a Kike Acuña.

Nidyan Fabregat se transformó en la cuarta eliminada de Fiebre de Baile y se despidió de programa luego de solo dos días en la competencia. 

La española presentó un espectáculo al ritmo del reggaeton que no convenció del todo al jurado y la dejó con una de las calificaciones más bajas de la noche y finalmente todo se definió frente a Jorge "Kike" Acuña.

Además, tuvo un tenso enfrentamiento con Vasco Moulian, quien la cuestionó por su responsabilidad con el horario de ensayo previo a entregar su nota. 

Nidyan Fabregat se despidió entre lágrimas 

Tras el fin de su participación en Fiebre de Baile, Nidyan Fabregat vivió un emotivo momento en el react junto a Claudio Michaux, en donde analizó entre lágrimas su eliminación. 

Según ella, su salida fue injusta porque llevo dos días, tuve muy poco tiempo de ensayar. Han sido unos días muy difíciles, no he dormido nada. Ha sido un poco duro la verdad, pero así funciona esto”.

La exmodelo no pudo esconder su emoción y entre lágrimas destacó que lo mejor de su paso fue “volver  sentime de vuelta después de todo lo que me ha pasado”.

“Voy a entrenar, voy a mejorar y voy a llegar al nivel de los chiquillos. En dos días es difícil darlo todo, sobre todo que estuve lejos tanto tiempo… Es muy difícil”, insistió.

