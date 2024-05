Nicole Moreno actualizó su estado de salud con sesión de fotos: “Si van a beber...” - Chilevisión

"A cuidarse mucho este fin de semana, manejen con responsabilidad y precaución. Si van a beber, por favor pasen sus llaves", escribió la modelo tras ser chocada a inicios de semana.

Nicole Moreno compartió en sus redes sociales una nueva actualización de su estado de salud tras sufrir un accidente automovilístico el pasado lunes 13 de mayo.

Asimismo, compartió una potente reflexión junto a una particular sesión fotográfica con cuello ortopédico incluido, puesto que la campeona fitness sigue en recuperación.

La reflexión de Nicole Moreno tras el accidente de auto

A través de sus historias en Instagram, la modelo mostró parte de sus sesiones de rehabilitación, específicamente su espalda y brazos con cinta kinesiológica. "Esta historia continúa... De qué manera, cada segundo más fuerte", escribió Moreno.

Sobre lo mismo, Nicole mostró su más reciente juego con las cámaras en su vehículo, donde se realizó una sesión de fotos posando como siempre, aunque usando un cuello ortopédico.

"Un día sin previo aviso, llego ella a sacudirme la vida. Me estrellé en su sonrisa, me apreciaron sus brazos, me asesinaron sus besos, me quemaron sus caricias. Entonces, aprendí que en ocasiones ocurren accidentes de los que se puede salir con MUCHO MÁS VIDA", partió diciendo Nicole.

"A cuidarse mucho este fin de semana manejen con responsabilidad y precaución. Si van a beber, por favor pasen sus llaves", cerró la modelo.

Tras esta publicación, indicó vía historias: "Todos tenemos que darnos fuerzas o si no la recuperación jamás será progresiva. Mi tercer apellido es fuerte".

