El lamento de Nicole Moreno tras accidente: Pone en riesgo importante desafío profesional - Chilevisión

La campeona fitness se estaba preparando para una importante competencia internacional que premia a los participantes más prestigiosos del fisicoculturismo profesional.

Nicole Moreno preocupó a sus cientos de seguidores, tras revelar que este lunes sufrió un accidente al salir de su gimnasio.

La campeona fitness contó en sus stories que estuvo en estado de shock tras el choque por algunas horas, pese a que estaba siendo atendida en el centro asistencial.

Pero esa no fue la única mala noticia. La declaración que más alarmó a sus seguidores fue cuando la ex rostro de TV mencionó que "lo más probable es que no pueda seguir entrenando".

Es decir, peligraría su participación en una importante competencia que la mantiene a full con su preparación.

"Voy a representar a Chile y me estoy preparando para competir, entonces obviamente ellos se preocuparon un montón por mí y lo agradezco un montón", explicó la campeona fitness.

En el registro, contó la sometieron a un scanner "para detectar cualquier lesión en el cerebro y también en la parte que me duele, que es la espalda, vértebras, zona lumbar".

¿Dónde competirá Nicole Moreno?

Según detalló Nicole Moreno, tras su triunfo en el NPC Worldwide Chile, el siguiente reto a enfrentar se trata de Miss Olympia, la competición más prestigiosa del culturismo profesional femenino y que se desarrolla de manera anual, organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) desde el año 1965.

Tras su abismal triunfo en el NPC Worldwide Chile, donde celebró haber ganado en tres categorías, logrando el preciado ‘overall’ Bikini Fitness, Nicole Moreno se mantenía fiel a sus entrenos para llegar de la mejor forma a la competencia internacional, espacio que ha alcanzado solo un chileno en el pasado.

