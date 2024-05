“Fue impactante”: Nicole Moreno sufrió accidente vehicular y lanzó acusación contra presunto autor - Chilevisión

La modelo y campeona fitness publicó diversos registros en sus redes sociales, en los cuales acusó que el autor del choque, quien sería médico, no la asistió en ningún momento.

La reconocida figura del espectáculo Nicole Moreno sufrió un accidente vehicular la noche de este lunes en la comuna de Vitacura, Santiago.

Según dijo en Instagram, el hecho ocurrió mientras se dirigía a su casa y el autor del choque habría sido un médico, quien la alcanzó por la parte trasera de su vehículo.

"Yo venía camino a mi casa y un señor me chocó por detrás. Fue impactante", expresó en unos de los registros que grabó posterior al incidente.

Además, en la red social, la campeona fitness acusó que el sujeto no se habría acercado y tampoco ofrecido asistencia luego del choque. "Se fue a su auto, cero ética profesional", dijo desde su asiento, cuando aún no llegaba Carabineros ni personal médico.

“No llega la ambulancia, no llega nadie. Solamente me ayudó Seguridad Ciudadana”, agregó en la plataforma. “Tengo que competir, no me puedo lesionar. Saliendo del gimnasio me pasó esto. No me puede pasar esto justo ahora", lamentó.

Pasadas las 22:00 horas, la influencer actualizó su estado con una fotografía que tomó al interior de una ambulancia, y borró los videos que había publicado.