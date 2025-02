Nicolás Saavedra oficializó nuevo romance tras quiebre con Mónica Godoy: “Súper contento” - Chilevisión

El actor llegó a los Premios Caleuche junto a su nueva pareja, con quien lleva un año de relación, declarando estar muy feliz.

Nicolás Saavedra presentó oficialmente en sociedad a su nueva pareja este jueves en los Premios Caleuche, esto luego de terminar hace tres años su matrimonio con la actriz Mónica Godoy.

La pareja comunicó su quiebre en 2022, luego de 22 años de matrimonio y dos hijas de 10 y 12 años de edad.

VER MÁS DE NICOLÁS SAAVEDRA

Nicolás Saavedra oficializó nuevo romance

El actor decidió mostrarse públicamente con su nueva novia, llamada Francisca, en la alfombra roja de los premios, los cuales destacan a los actores y actrices nacionales.

Saavedra fue consultado por su nueva relación en ADN, señalando que "estoy súper contento. ¿Qué te voy a decir? Súper contento".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Uno tiene que vivir la vida porque yo soy igual que tú, igual que la gente que está en su casa. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. La gente, no sé, somos todos iguales porque a todos nos pasan cosas", agregó.

Al ser consultado por Mónica Godoy, quien recientemente presentó a su nueva pareja en redes sociales, declaró tajantemente que "hace tres años que me separé. En tres años no he hablado de ella ni de nuestra separación. No lo voy a hacer ahora".