El emocionante discurso de Roberto Farías en Premios Caleuche 2025: “Hace dos años pedí ayuda...” - Chilevisión

Farías obtuvo el galardón a Mejor Actor de Soporte en Teleseries. Al momento de recibir el premio, entregó un emocionante discurso.

Este jueves, Roberto Farías subió al escenario de los Premios Caleuche 2025 tras ganar como Mejor Actor de Soporte en Teleseries por El Señor de la Querencia.

El actor entregó un emocionante y llamativo discurso, haciendo alusión a su lucha contra la adicción.

VER MÁS DE PREMIOS CALEUCHE

El emocionante discurso de Roberto Farías en los Premios Caleuche

"Hace dos años pedí ayuda. La adicción es una enfermedad como para que terminen con el festín del jalero, el curaito, es una enfermedad", señaló ante sus compañeros.

"Si alguien tiene problemas de adicciones de lo que sea, pidan ayuda, porque uno se siente solo, lo que pasa con nosotros nos sentimos solos, hay buenas y malas personas con cualquier género, nadie está por sobre nadie, y unámonos, querámonos”, agregó.

Posteriormente, el intérprete de Pacto de Fuga, habló con ADN, indicando que el discurso "me salió del corazón, estaba muy nervioso, no venía preparado, uno tiene tantas cosas que decir a veces, pero me pareció honesto todo lo que dije".

Farías recalcó que "hay que dar el mensaje, es importante que la gente sepa que la adicción es una enfermedad, que tú la puedes tener, tus hijos, tus hermanos, como que no se habla abiertamente. Está tan de moda la palabra normalizar, que tampoco normalicemos eso”.

"Uno se ríe porque no tiene un hijo que está en la pasta, no tiene un hijo que no duerma en 20 días, que se le estén cayendo los dientes. Cuando alguien está ahí, que yo he tenido la oportunidad de verlo, de vivirlo y de apoyarlo, cambia todo", finalizó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El descargo de Gonzalo Valenzuela por antigua funa a Roberto Farías

El actor Gonzalo Valenzuela subió al escenario para emitir un fuerte descargo en los Premios Caleuche.

Esto, luego de que se anunciara a Farías como el ganador. Valenzuela le pidió el micrófono a la animadora oficial del evento, Javiera Contador, y le lanzó un directo mensaje a algunas actrices del público.

"Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros, hace un par de años, íbamos a estrenar una obra de teatro y no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente", expuso el actor.

El protagonista de Papá a la deriva aseguró que recibieron "amenazas de parte de actrices de quemar el teatro (Mori), contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir".

"Solo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo y muy contentas como si nada hubiese pasado", declaró.

"La obra era un homenaje a mi madre, ensayamos más de seis meses con Roberto y fue muy triste. Quiero que tomemos conciencia de donde salen esas banderas incólumes", finalizó el actor.