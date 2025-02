¿Muela infectada? Naya Fácil corrió al dentista y terminó con feroz prohibición tras descuido - Chilevisión

La influencer tenía que cumplir una serie de exigencias para tener un buen post operatorio, lo que no se cumplió debido a la Gala del Pueblo.

Naya Fácil fue de urgencia donde su dentista este viernes tras una serie de complicaciones con la extracción de su muela del juicio, lo que causó preocupación en sus seguidores.

La influencer tenía prohibiciones muy estrictas para su post operatorio, lo que se vio afectado dado que, en aquel entonces, se encontraba en los preparativos de la Gala del Pueblo.

¿Qué le pasó a Naya Fácil?

Naya explicó a través de su cuenta de Instagram que su muela del juicio se torció sin salir a la superficie, por lo que tuvieron que cortar la encía, el hueso y el nervio para extraerla: "Era una cirugía de alto riesgo", y explicó que tuvo una duración aproximada de dos horas y media.

Es por ello que el dentista le prohibió hablar, tomar alcohol, hacer ejercicio y fumar durante un mes para poder recuperarse mejor. Sin embargo, Naya admitió haber dado entrevistas por la Gala del Pueblo durante toda la primera semana post operatoria.

VER MÁS SOBRE NAYA FÁCIL

Sus descuidos generaron que una parte de su piel se endureciera al tacto, y al salir de su cita médica, Naya confesó que el dentista le dijo: "Si yo hubiese sabido que tú, posterior a esa cirugía, al día siguiente ibas a hablar tanto, yo no te hubiese sacado esa muela".

El profesional le recomendó cuidarse rigurosamente durante un mes completo y aunque Naya admitió que seguiría todas las indicaciones, señaló: "Yo estoy dele con hablar oh, mira, voy a cumplir con todo lo demás (...) no, pero ¿Hablar? No creo, yo me aburro".

Finalmente la influencer causó controversia, puesto que tras la cita médica fue a comer con su hermana e inicialmente había pedido una cerveza con alcohol, sin embargo, luego la cambió.

Revisa las historias de Instagram: