El nuevo desafío de Naya Fácil: Llegó al sur con ayuda para damnificados por incendios forestales - Chilevisión

Naya Fácil dio vuelta la página de la Gala del Pueblo y emprendió rumbo hacia la región de La Araucanía con ayuda para damnificados por los incendios forestales.

Cabe recordar que actualmente existen 16 incendios en combate y diversos puntos de la zona centro sur se encuentran bajo Alerta Roja y toque de queda.

Frente a esta situación, la influencer utilizó el dinero que estaba destinado para su evento y cargó un camión con mercadería e insumos.

El nuevo desafío de Naya Fácil

Durante la tarde de ayer martes, Naya Fácil mostró el inicio de su travesía hacia la zona centro sur del país.

La popular creadora de contenido salió en caravana desde Santiago con sentimientos encontrados, ya que la ayuda va destinada para los habitantes de su región de origen.

"Hace 10 años no vengo a la región de La Araucanía, me fui a Santiago y nunca más volví a la región donde me crié. Viví toda mi vida en La Araucanía y esta ayuda es más personal, sé lo que es vivir en sectores rurales", comentó a través de sus historias de Instagram.

Finalmente, la influencer logró llegar, tras una serie de controles, a Victoria, Traiguén y Collipulli durante esta mañana, donde fue recibida entre aplausos y carteles por una multitud de gente.