Naya Fácil recibió emotiva sorpresa de fan fallecido: “Tu mamá cumplió tu voluntad” - Chilevisión

Naya Fácil dejó atrás las polémicas por la Gala del Pueglo y ahora se enfocó en preparar sus donaciones para ir en ayuda de los Bomberos que han puesto su vida en peligro para combatir los incendios forestales que se han dado en el sur de Chile en los últimos días.

Ante esto, en su paso por Talca, la influencer conoció la triste historia de un seguidor suyo, quien le estaba preparando un regalo para cuando la conociera, sin embargo, falleció antes de conseguirlo.

La emotiva historia de Naya Fácil y su fan fallecido

A través de sus historias de Instagram, la joven compartió una foto junto a la madre de su seguidor, y el regalo manual que le tenía: una agenda rosada.

“Su hijo me estaba haciendo esta libreta para entregármela cuando me conociera, y falleció hace 2 meses, y su mamá me lo vino a entregar para cumplir su voluntad. Le dije que apenas vuelva a Talca, iré con ella al cementerio a verlo”, reveló Naya Fácil.

Esta situación generó mucha emoción en la joven, quien después de reflexionar personalmente lo sucedido, volvió a pronunciarse en su Instagram.

“Primera vez que me pasa esto con un facilín, espero esté descansando en paz. Tu mamá cumplió con tu voluntad y esa agenda que no alcanzaste a terminar llegó a mis manos, y la tendré junto a mí. Apenas vuelva a Talca, iré a verte al cementerio”, prometió la influencer, al mismo tiempo que mostraba el regalo.

