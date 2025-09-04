 “Me tengo que quedar callada...”: Belén Mora sale al paso de críticas tras defensa a Natalia Valdebenito - Chilevisión
Minuto a minuto
Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur Detienen a tres de los cuatro torturadores del hospital de Osorno: Serán formalizados este viernes De emplazamientos a una investigación: Las repercusiones por reportaje de CHV Noticias sobre “red de bots” Cristián Campos habla tras sobreseimiento definitivo: “Acá no ganó nadie, hay dos familias quebradas” Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 18:56

“Me tengo que quedar callada...”: Belén Mora sale al paso de críticas tras defensa a Natalia Valdebenito

Con un video en redes sociales, la comediante habló a sus seguidores afirmando que aprendió la lección tras la polémica intervención.

Publicado por CHV Noticias

Belén Mora, mejor conocida como Belenaza, publicó un video en su cuenta de Instagram luego de la polémica que se armó en su contra tras defender a su colega, Natalia Valdebenito

Lo anterior ocurre luego de que la comediante de Detrás del Muro acusara que Valdebenito recibía ataques por el solo hecho de ser una comediante mujer

Al respecto, Belenaza salió al paso de las críticas con el humor que la caracteriza. "Hola, mi nombre es Belén y tengo un problema, me autofuno", comenzó. 

Belénaza habla tras ola de críticas por defender a Natalia Valdebenito

En el video publicado, la comediante asegura tener el problema de hablar y opinar de todo.

"Yo tengo que aprender a quedarme callada", indicó. 

Agregando que durante la polémica entrevista tenía ganas de conversar, "pero ya entendí", afirmó. 

"Pero donde sí habló es en mi show. Ahí sí que no puede callar nadie [...] se llama 'Basta', imagínate", finalizó agregando: "Déjenme aquí sus recetas, yo se las mejoro". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025