“Me tengo que quedar callada...”: Belén Mora sale al paso de críticas tras defensa a Natalia Valdebenito - Chilevisión

Con un video en redes sociales, la comediante habló a sus seguidores afirmando que aprendió la lección tras la polémica intervención.

Belén Mora, mejor conocida como Belenaza, publicó un video en su cuenta de Instagram luego de la polémica que se armó en su contra tras defender a su colega, Natalia Valdebenito.

Lo anterior ocurre luego de que la comediante de Detrás del Muro acusara que Valdebenito recibía ataques por el solo hecho de ser una comediante mujer.

Al respecto, Belenaza salió al paso de las críticas con el humor que la caracteriza. "Hola, mi nombre es Belén y tengo un problema, me autofuno", comenzó.

Belénaza habla tras ola de críticas por defender a Natalia Valdebenito

En el video publicado, la comediante asegura tener el problema de hablar y opinar de todo.

"Yo tengo que aprender a quedarme callada", indicó.

Agregando que durante la polémica entrevista tenía ganas de conversar, "pero ya entendí", afirmó.

"Pero donde sí habló es en mi show. Ahí sí que no puede callar nadie [...] se llama 'Basta', imagínate", finalizó agregando: "Déjenme aquí sus recetas, yo se las mejoro".