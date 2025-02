“La vida es una lotería”: Belénaza explica por qué no realizó crucial examen a su bebé gestante - Chilevisión

La humorista ya tiene 37 semanas de embarazo y reveló que lleva 12 días con "contracciones suavecitas".

Belén Mora sorprendió a sus seguidores al contar en redes sociales que no le realizó estudios genéticos a su hijo, quien viene en camino.

La humorista abrió una caja de preguntas en su Instagram para que los usuarios pudieran consultarle cosas, las cuales en su mayoría estaban centradas en su embarazo.

Belén Mora reveló que no le realizó importante test a su hijo

En ese contexto, "Belenaza" reveló que lleva "doce días con contracciones suavecitas", ya sintiendo los primeros síntomas del parto. La comediante ya tiene 37 semanas de embarazo, lo cual corresponde al noveno mes de gestación.

Luego, un seguidor le consultó si se tomó un test para saber si su bebé tendrá Síndrome de Down, al igual que "Ponchito", su segundo hijo. "¿Hiciste estudios genéticos o algo para este embarazo?", le preguntaron.

"No, no hice ningún estudio. Así que no sé... Capaz que cuando nazca. No sé. La vida es una lotería", fue la respuesta de Belén.

"Los tres fueron muy diferentes: con Sami, tenía 20 años, no cachaba nada; con Poncho, en pareja, muchos miedos por el Síndrome de Down. Ahora, más vieja y más cansada", agregó.

Mira el video a continuación: