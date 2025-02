“Me tengo que poner...”: Cecilia Gutiérrez sufrió complicación de salud por problema ocular - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez aclaró su estado de salud y reveló que su problema visual tenía que ver con un virus, aparentemente contagiado por su hija.

Hace unos días, las redes sociales comenzaron a especular sobre un posible retoque estético en la periodista, y aunque ella había asegurado que se trataba de una alergia, la situación cambió drásticamente.

¿Qué le pasó a Cecilia Gutiérrez?

"Estoy con una conjuntivitis, me dio alergia un gato en la casa de mi mamá y ando mal. Hoy se me nota más que ayer. La gatita se llama 'Tonka'. No es que me haya hecho algo, con el filtro paso más piola, pero tengo los ojos hinchadísimos. No se asusten, no me he operado", expresó Cecilia en aquella ocasión en Instagram.

La situación generó que sus ojos se hincharan y que estuvieran completamente rojos, sumado a que a ratos se le nublaba la visión.

Sin embargo, este miércoles Gutiérrez aclaró: "Ya estoy en la casa, tengo un virus que es muy de niños, probablemente me lo trajo la Milita de regalo, del jardín".

Tras revelar que sentía dolor en todo el cuerpo, Gutiérrez explicó que "me tengo que poner unas gotitas, pero me dijo que ya debería estar bien el jueves, asi que eso".

Finalmente, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que sus ojos están mejorando, enfatizando en que descansará durante estos días.