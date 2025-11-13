 “Me bloqueó”: Savka Pollak se enteró por una llamada telefónica que su pareja estaba casado - Chilevisión
13/11/2025 13:24

“Me bloqueó”: Savka Pollak se enteró por una llamada telefónica que su pareja estaba casado

La periodista aseguró que nunca hubo señales que le indicaran que había una doble vida y fue un familiar de esta persona quien la llamó para increparla, momento en que ella se enteró de la verdad.

Publicado por CHV Noticias

Savka Pollak reveló este miércoles que tuvo una relación de casi un año con un hombre que le mintió y le escondió que estaba casado.

La periodista se enteró de la verdad a través de un familiar de su ex pareja, quien la llamó por teléfono para increparla y abordó cómo ha podido ir sanando después de dicha revelación.

¿Qué le pasó a Savka Pollak?

"Era un familiar de él que me pedía que lo dejara de llamar porque él estaba casado. Fue tremendo. Le pedí mil disculpas, en una forma de reparar, porque en rigor para mí y según lo que él me dijo, era que estaba separado. Nunca fue así", señaló Savka a LUN.

En esa misma línea, confesó que "estaba en estado de shock. Lloré con rabia, con pena. Traté de llamar al personaje y me bloqueó, entonces no podía decirle nada".

Pollak aseguró que él le dijo que estaba separado y nunca vio señales que pudieran indicarle que había una doble vida, dado que durante el día ella se encontraba muy ocupada y él se acoplaba a sus tiempos, viéndose por la noche.

"Yo tampoco soy muy buena para salir, así que la mayor parte del tiempo era ver una película, comer algo rico, regalonear en las noches. Si salíamos, andábamos como pololos. Asumo que tampoco soy de andar abrazada, pero si nos veías en un café, podíamos estar tomados de la mano", comentó.

Además, señaló que "no usaba Instagram, ni redes sociales. Tenía sus rarezas, pero a mí me parecían choras. Después vi hasta el certificado de matrimonio, su fecha de nacimiento me dijo que tal día era su cumpleaños, pero después vi que fue al otro día del oficial".

Savka pudo reencontrarse con él para intentar cerrar ese capítulo de su vida, pero él no admitió su error, por lo que la periodista está enfocada en canalizar el dolor a través de distintas disciplinas artísticas como la pintura o la escritura.

"Me desarmó. Lo pasé realmente mal porque nunca vi nada que me hiciera dudar", admitió Pollak, quien finalmente concluyó: "No te sabría decir si estoy absolutamente recuperada, pero me atrevo a hablarlo".

