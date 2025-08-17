“No es una persona que...”: Savka Pollak cuestionó adhesión hacia Parisi como candidato - Chilevisión

"Me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante", señaló Savka, quien además reflexionó en torno al cuidado de los hijos en otras aristas fuera de lo económico.

Este sábado, Savka Pollak se refirió a la candidatura presidencial de Franco Parisi y cuestionó la adhesión que ha recibido.

Al respecto, la comunicadora reflexionó sobre la importancia de cuidar en todo ámbito a los hijos y cómo se cuestiona a las mujeres cuando de roles parentales se trata.

¿Qué dijo Savka Pollak?

"Yo creo que él puede hacer lo que quiera. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente que lo apoya", expresó Pollak en conversación con Radio BioBio.

En esa misma línea, agregó: "Lo extraño es que saque la gran cantidad de votación que saca, una persona con esas características. Se puede presentar cualquiera, pero por qué estamos votando por gente así (...) a mí me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante".

Savka hizo hincapié en que su opinión no intenta quitar mérito al conocimiento académico de Parisi o su capacidad de liderazgo; sin embargo, "la mujer que abandona es tremendamente castigada".

"Franco Parisi es un deudor de alimentos y pareciera que no es algo tan importante. Además que convengamos en que la cantidad de deudores de alimentos es enorme, casi todos conocemos a alguien abandonado, porque lamentablemente así es, también conocemos a alguien que es deudor de alimentos", añadió Pollak.

Finalmente, la animadora concluyó: "Entonces, no se trata de hacerle la cruz a toda esa gente, sino que ayudarle a comprender la profundidad y lo importante que es que los padres estén presentes en todo sentido. No solamente el económico".