VIDEO | “Que enchulen a la vieja”: El comentario que le valió pifias a Parisi en foro minero - Chilevisión

 VIDEO | "Que enchulen a la vieja": El comentario que le valió pifias a Parisi en foro minero
06/08/2025 19:59

VIDEO | “Que enchulen a la vieja”: El comentario que le valió pifias a Parisi en foro minero

Los dichos de la carta presidencial del PDG le valieron reproches y pifias en medio de un conversatorio sobre minería desarrollado en la UC. Tras notarlo, se retiró abruptamente hacia su asiento.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, recibió pifias por sus dichos en medio de un conversatorio sobre minería.

El encuentro se desarrolló en la Universidad Católica y contó con la presencia de otros candidatos, pero fueron algunas de sus palabras las que captaron la atención.

En medio de una de sus alocuciones, en la que se refería a los sueldos de los mineros, la carta del PDG soltó un comentario que le valió reproches y una silbatina en la sala.

Primero, partió contextualizando: "Muchas veces se dice: 'No, mira, tremendos sueldos que tienen (los mineros)'. Sí, ojalá que ganen más".

"A mí me encanta que les vaya bien a los mineros", complementó.

A continuación, lanzó: "Ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren. Porque ellos todo el día están preocupados de cómo vivir".

Tras esos dichos, en medio de una breve pausa, se escucharon pifias en el auditorio. Y aunque el propio candidato las notó, dijo desconocer el motivo: "No entiendo por qué están silbando".

Parisi terminó abruptamente su alocución después de que la moderada interviniera para señalarle que había completado su tiempo de exponer.

"Gracias por la invitación. Chile está condenado al éxito con gente como ustedes, pero siempre pensando en nuestros queridos mineros y mineras. Gracias", concluyó, antes de retirarse hacia su asiento.

Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación

“Tratando de...”: Revelan cómo es la nueva vida de Fabricio Vasconcellos tras supuesta infidelidad

El bailarín habría dejado la casa que compartía con su esposa, Mariela Román, y estaría viviendo en la casa de un amigo cercano en el sector de Chicureo.

06/08/2025

Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

06/08/2025

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

06/08/2025
