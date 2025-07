Parisi a Matthei tras acusación de “campaña sucia”: “No hay que tener la piel tan sensible” - Chilevisión

El candidato del Partido de la Gente se refirió a los comentarios realizados respecto a la salud mental de la candidata de Chile Vamos. En la instancia también hizo un llamado a que los demás candidatos y el presidente Boric se hagan un test capilar de drogas.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió este martes a la acusación realizada por la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, de una "campaña sucia" en su contra.

Al respecto, el abanderado presidencial hizo un llamado a la exalcaldesa a "no tener la piel tan sensible" y "hay tanto problema en la justicia, no gastemos la justicia en sentimientos de epidermis tan sensibles".

"En política hay que tener cuero de chancho y ella tiene 40 años en política", agregó Parisi, quien se realizó un test de drogas, instancia donde también emplazó a los demás candidatos y al presidente Gabriel Boric a realizarse el mismo examen.

Parisi vs Matthei

La polémica entre ambos candidatos surgió luego de que Parisi afirmara en una entrevista con Biobío que "Matthei está cayendo como piano de un avión", haciendo alusión a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales por la salud mental de la exalcaldesa de Providencia.

"Ella (Matthei) también hizo el mismo comentario sobre mi persona en 2013, pero ahora que le toca a ella, no le gusta", indicó Parisi.

Hace algunos días, la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, anunció una querella en contra de quienes han instalado una campaña de desinformación en su contra.

Decisión que apunta principalmente hacia el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, y a sus adherentes.

VER MÁS SOBRE PRESIDENCIALES 2025

Test de drogas y emplazamiento al presidente Boric

El líder del PDG acudió este martes a realizarse un test capilar de drogas, instancia en la que aprovechó para hacer un llamado a los demás candidatos y en especial, al mandatario, a que se realicen el mismo examen.

"Se excusa con que hay que hacer una licitación", pero, agregó, son "280 lucas es harta plata, pero yo se lo pago. Cumpla la ley".

Finalmente, el candidato manifestó que "ningún político tiene que estar sobre un minero o un funcionario del transporte público".