Ejemplo a seguir: Hija de Savka Pollak se perdió y logró ser encontrada gracias a certero plan de acción - Chilevisión

Durante la celebración de Fiestas Patrias, la periodista asistió a las fondas del Parque Padre Hurtado junto a su hija, Laurita, de solo nueve años, quien tras unos segundos de distracción de su madre, se perdió entre la multitud.

Las recientes celebraciones de Fiestas Patrias para Savka Pollak pudieron convertirse en una desgracia, afortunadamente, todo terminó en una anécdota para la conductora de TV.

Resulta que la periodista asistió durante los festejos nacionales a las fondas del Parque Padre Hurtado junto a su hija, Laurita, de solo nueve años, quien tras unos segundos de distracción de su madre, se perdió entre la multitud.

"Como vamos harto con la Lauri a eventos masivos, siempre está el riesgo de que esto pase. Además, uno es humano y comete errores. Incluso a veces me la amarro con un pañuelo", partió declarando la Pollak a Página 7.

También señaló que el error fue no asegurarse de decirle a su hija que iba a dar la vuelta a comparar un ticket. "Entonces ella se dio vuelta para el otro lado, no me vio, y me empezó a buscar", agregó.

El plan de Savka Pollak dio resultado

Savka Pollak manifestó que para este tipo de situaciones hay que tener un plan de acción para cuando suceden cosas que no están previstas. Precisamente, eso la ayudó para encontrar a su hija menor.

La ex panelista de Video Loco y SQP entre otros programas, señaló había hablado varias veces con su hija por si ocurría algo así. Laurita debía quedarse cerca del último lugar donde se vieron y pedir ayuda a alguien de confianza, idealmente una mujer con hijos, donde debía pedirle el teléfono para llamarla, ya que se sabe de memoria su número de teléfono.

Así fue como la hija de Pollak siguió al pie de la letra los consejos de su mamá y se acercó a dos carabineras, quienes minutos después llamaron a la animadora. "Lo hizo súper bien, mejor de lo que esperaba", destacó.

Por último, Savka Pollak afirmó que tras la desafortunada situación, su hija estaba como siempre, normal. "No haía angustia ni desesperación de ninguna de las dos, porque nos habíamos anticipado. De hecho, después seguimos en la fonda como si nada".