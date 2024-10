“Me emociono”: La sentida despedida de Emilia Daiber que impactó a jugadores de Gran Hermano - Chilevisión

En el marco de la recta final de Gran Hermano Chile, la animadora informó a los participantes de un drástico giro en las competencias.

Emilia Daiber sorprendió este martes a los jugadores de Gran Hermano Chile con un drástico cambio en la recta final del reality show.

Todo ocurrió previo a la duodécima competencia individual, donde la animadora informó a "esta va a ser la última vez que estemos todos reunidos en la pista de juego".

"Esta es la última semana de competencias de Gran Hermano", dijo Daiber, dejando boquiabiertos a algunos participantes.

En ese sentido, informó que en los próximos días se dará a conocer "la dinámica que van a establecer".

Emilia Daiber se emocionó tras despedirse de Gran Hermano

Sin embargo, esto no fue la única noticia informada por Emilia Daiber. "Yo me emociono un poco porque me despido", anunció.

La animadora de Sabingo sostuvo que "ha sido un placer, un privilegio haber compartido con ustedes. Les agradezco por toda la buena disposición y la garra".

Pedro Astorga, quien es el actual líder de la semana, fue informado que podrá participar en la próxima prueba por el liderazgo, que se llevará a cabo este miércoles.

