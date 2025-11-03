La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera - Chilevisión

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

Catalina Stuardo, nieta de Héctor Noguera, compartió inéditas fotografías de su abuelo a casi una semana de su fallecimiento.

A través de Instagram, la actriz conmovió a los usuarios con las imágenes en las que se observa compartiendo con el destacado actor.

La publicación, que va acompañada con la palabra "siempre" y un corazón blanco, generó la inmediata reacción de sus seguidores, entre ellos Amparo y Diego Noguera, hijos del fallecido intérprete.

"Qué lindo, Cata", comentó Amparo, mientras que Diego reaccionó con un corazón.

Otros usuarios dejaron comentarios como "el mejor de todos los tiempos", "mucho amor para todos", "referente escultural total" y "un maestro", entre otros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La emotiva despedida de Camila Stuardo a su abuelo

Durante la ceremonia de despedida al actor Héctor Noguera, Camila protagonizó una emotiva intervención junto a su hermana Manuela Moreno.

Las actrices tomaron podio para compartir una oración dedicada a Héctor, en la que reconocieron su legado familiar y artístico.

“Por las artes y el conocimiento, que fueron para él una manera de conocer y de compartir en el mundo. Que nunca dejemos de aprender, de imaginar y de crear como él nos enseñó. Roguemos al señor”, dijo Catalina visiblemente emocionada.

Cabe mencionar que Stuardo tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su abuelo en la obra “Hamlet deambula en círculos”.

Revisa la publicación acá: